元俳優の堀北真希さんの実妹でモデルのNANAMIさんは10月15日、自身のInstagramを更新。子どもとのツーショットを披露しました。【実際の投稿：NANAMI、子どもとのツーショット披露！】「二人共可愛いネ」NANAMIさんは「るっちとピクニックした日」とつづり、5枚の写真を投稿。「るっち」と呼ばれる子どもを抱っこしている姿などです。NANAMIさんとの関係性は不明ですが、子どもは心を許しているようで、かわいらしい笑顔を見せてい