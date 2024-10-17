大分県臼杵市の造船所で16日午後、建造中のタンカーの船内で爆発事故が発生して作業員2人が死傷し、大分海上保安部などが17日朝から現場の調査を再開しました。 【写真を見る】建造中のタンカー船内で爆発事故 2人死傷海保や労基署が現場の調査再開大分 爆発事故は16日午後4時頃おきたもので、臼杵市の下ノ江造船で建造中だったタンカーの機関室の下にあるタンク付近が爆発しました。 大分海上保安部など