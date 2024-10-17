元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞が14日（月）、美しい横顔ドアップショットを公開した。【写真】夏を大満喫する浅田舞ほか【15点】フィギュアスケーターとして現役中は日本代表となり、数々の世界大会で活躍していた浅田舞。引退後は、舞台やバラエティ番組に数々出演し活躍の場を広げている。浅田は14日、「最高の思い出ありがとう暑い今年の夏も過ぎ去り、すっかり秋ですね気持ち良い季節」とInstagramを投稿