16日午後、(G)I-DLEのミヨン＆ソヨンが「2024 (G)I-DLE WORLD TOUR [iDOL] IN BANGKOK」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じてタイ・バンコクへ出国した。・【PHOTO】(G)I-DLE、ワールドツアーの台湾公演を終えて韓国へ（動画あり）・【REPORT】最強で最高の(G)I-DLE！唯一無二の世界観で超満員の観客を魅了したSuper Ladyたち