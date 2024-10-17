社会福祉法人の役員交代の見返りに、元理事長らが賄賂を受け取ったとされる事件で、新たに理事長になった贈賄側の2人が法人から500万円を横領していたことがわかりました。 【写真を見る】役員交代巡り…贈賄側の新理事長ら社会福祉法人から500万円を横領か 三重・鈴鹿市 三重県鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の元理事長・四宮慶太郎容疑者（58）ら2人は2022年2月、役員交代の見返りに迫丸卓哉容疑者（44）と金田充史容