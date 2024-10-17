このお話は著者・山野しらすさんが知人の実体験を再構成したお話です。主人公・しおりは幼いころから「放置子」として過ごし、両親からの愛情を知らずに育ちました。そんな中、塾の先生と出会い、ようやく楽しく過ごせるように。ところが小学5年生のとき、パパ先生を激怒させてしまいます…。山野しらす・放置子漫画(@yama_shira)さんのブログで掲載中の漫画作品『私が放置子だった頃の話』第40話をごらんください。 ©y