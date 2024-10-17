アイパッチをした赤ちゃんを抱く母親と出会い、眼球摘出手術を受けたことを聞かされた河野りぬ@子育て&鬱経験エッセイ(@rinu.illustjob)さんは、赤ちゃんが網膜芽細胞腫であることを悟ります。そして、河野りぬ@子育て&鬱経験エッセイさんが母親にかけた言葉とは…。息子に目の障害が見つかった話』第29話をごらんください。 ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob