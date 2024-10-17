１６日に放送されたフジテレビ系ドラマ「全領域異常解決室」では全決の警察官・雨野（広瀬アリス）が女子高生たちとキツネダンスを披露。その後の興玉（藤原竜也）のひと言がネットで注目された。この日は、７割の生徒、教師が失神を経験するという名門女子校が舞台。ヒルコを名乗る人物から犯行声明が届き、全領域異常解決室（全決）が捜査に乗り出す。学校の裏には花が手向けられており、当時の生徒会長が飛び降りていたこ