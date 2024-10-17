参加者が成績に応じて募金をする、北陸ウェルフェアゴルフトーナメントがきょう小矢部市で開かれています。ゴルフ倶楽部ゴールドウインで開かれている大会には、富山市出身の森口祐子プロなど、県の内外からおよそ100人が参加しています。大会は障害者福祉への理解を深めようと1999年から毎年開かれていて、第1回大会から顧問を務め、2012年に亡くなった三笠宮&#155041;仁さまの遺志を受け継いでいます。大会では全18