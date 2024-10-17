今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『父ちゃんの匂い付きトレーナー』というオクタグラムとトリさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）トリ(キジシロ)とオクタグラム(ハチワレ) ぴちぴちの10ヶ月くらい﻿お父さんのトレーナーにご執心の猫のオクタグラムちゃん。飼い主さんの匂いを嗅ぐことで安心するのでしょうか。こちらの視線に気付いてか、前足でトレーナーを押さえたオクタグラムちゃん