韓国の7人組アイドルグループBTSのJ―HOPEさんが17日、1年半の兵役を終えて韓国陸軍を除隊した。メンバーの除隊は最年長のJINさんに次いで2人目。J―HOPEさんは報道陣の前で「ファンの皆さんのおかげで、元気で無事に終えられた」と語った。韓国の江原道原州市で2024年10月17日、BTSのJ―HOPEさん（右）が陸軍を除隊し、メンバーのJINさん（左）に出迎えられた=ロイターJ―HOPEさんはJINさんに出迎えられ、花束を受け取った。