◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース−メッツ（2024年10月16日ニューヨーク）ドジャースの大谷翔平投手（30）が16日（日本時間17日）、敵地でのメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。8回の第5打席でポストシーズン第2号となる一発を放った。4ー0で迎えた8回1死一、二塁。相手3番手・メギルの2球目、内角カットボールを完璧に捉えると、打球は右翼ポール際へ。切れずにスタンドイ