反ワクチンデモの募集に「トクリュウ」関与反ワクチンデモに、報酬を受け取って参加するいわゆる「サクラ」が大勢集まった問題で、この募集に、犯罪グループ「トクリュウ」が関わっていたことが分かった。この問題は、東京・有明で9月末に開かれたコロナワクチンへの反対を訴えるデモに大勢の若者がサクラとして集まったもの。SNSではデモの約3日前から「参加したら報酬1万円」との投稿が拡散されていた。「サクラ」募集に関わった