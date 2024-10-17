プロ野球横浜ベイスターズ、日本ハムでプレーした野球解説者の高木豊氏（65）が2024年10月16日にユーチューブを更新し、同日に東京ドームで行われたクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ初戦、巨人対DeNA戦を独自分析した。「大城は普通こういう時は必ず1、2塁間を狙う」試合は4回にDeNA佐野恵太外野手（29）が、巨人先発・戸郷翔征投手（24）からソロ本塁打を放ち先制。7回には、1死1、3塁の場面で代打・筒香嘉智外野