米国・ＡＥＷの「ＡＥＷＤＹＮＡＭＩＴＥ」が、１６日（日本時間１７日）に放送され、元新日本プロレスでＡＥＷコンチネンタル王者オカダ・カズチカ（３６）のユニット「ジ・エリート」が?悪趣味?な行為を連発した。１０月１６日は、憩室炎で長期欠場しているケニー・オメガの４１回目の誕生日。ジ・エリートのオカダ、ヤングバックス（マシュー＆ニコラス・ジャクソン）、ジャック・ペリーは５月に来場したケニーを襲い、病