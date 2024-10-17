高級時計ロレックス170本以上が積まれた車が盗まれた事件で、公開手配されていたリーダー格の男が新潟県の妙高署で逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不詳・自称アルバイトの村田徹容疑者（52）です。村田容疑者は今年５月、指定暴力団・山口組傘下組織の組員大西真也容疑者らと共謀の上、大阪市でロレックス172本など約2億8000万円相当が積まれた車を盗んだ疑いが持たれています。16日午後、公開手配