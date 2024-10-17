◆第７７回秋季全道高校野球大会▽１回戦駒大苫小牧２―１士別翔雲（１７日・プレド）７年ぶりのセンバツ甲子園出場を目指す駒大苫小牧が士別翔雲との投手戦を制し、２年連続の１６強入りを決めた。先発マウンドに上がった駒大苫小牧・寺田七翔（２年）は、１回に２三振を奪い三者凡退の立ち上がり。その後も１３０キロ台中盤の直球に決め球のスライダーを低めに集め、１５奪三振、被安打４でリードを守り切った。打線は士