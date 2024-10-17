ドジャースの大谷が試合終盤で貴重な追加点となるアーチを架けた。４―０で迎えた八回１死一、二塁で内角のカットボールを振り抜くと、打球は右翼ポール際へ。その行方を見届けた大谷は本塁打と確信し、ダイヤモンドを一周した。際どい打球でビデオ判定となったが、覆らずに本塁打が認められた。第２戦は無安打で、この日も４打席目まで安打が出ていなかったが、点差を広げた豪快な一発に敵地が静まり返った。