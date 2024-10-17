９人組グローバルグループ・＆ＴＥＡＭ（エンティーム）のインタビュー企画、第９弾はＭＡＫＩ（１８）。シングル「五月雨（Ｓａｍｉｄａｒｅ）」「青嵐（Ａｏａｒａｓｈｉ）」の連続ヒットに「ルネ（ファンネーム）の皆さんの応援があってのもの」と感謝を口にした。また、２３日発売の新曲「十五夜（Ｊｙｕｕｇｏｙａ）」については「落ち着いた秋らしい楽曲」とも。中学で舞台俳優を諦め「＆ＡＵＤＩＴＩＯＮ」に挑戦し、変声