大手芸能事務所「サンミュージック」所属の１３歳・山田花凜が気象予報士試験に合格したことを同事務所が１７日、発表した。山田はこのほど、合格率約５％の超難関・気象予報士試験に合格。同事務所は「最年少合格者ではないものの１３歳という若さでの合格は稀（まれ）だ」としている。現在、中学２年生の山田は「学校の勉強やテストもあって大変で不安な時もありましたが、毎朝５時に起きて学校に行く前に勉強しました」と