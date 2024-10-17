JR九州の子会社が福岡と韓国・釜山を結ぶ高速船の浸水を隠ぺいし、運航を続けていた問題で、福岡海上保安部は17日、船舶安全法違反などの疑いで高速船の家宅捜索に入りました。17日午前、福岡海上保安部は、博多港に停泊中の「クイーンビートル」と運航会社のJR九州高速船に、船舶安全法と海上運送法違反の疑いで家宅捜索に入りました。JR九州高速船は博多と韓国・釜山を結ぶ「クイーンビートル」の浸水を今年2月に把握しながら、