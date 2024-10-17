女子駅伝日本一を決めるクイーンズ駅伝（11月24日・宮城県開催）の予選会であるプリンセス駅伝が10月20日、福岡県宗像市を発着点とする6区間42.195kmのコースで行われる。30チームが参加し、上位16チームがクイーンズ駅伝出場資格を得る大会。注目チームの1つが創部5年目の東京メトロだ。上杉真穂（29）、小笠原朱里（24）、佐藤奈々（35）ら実績のある選手が昨年以降に加入。東京地下鉄株式会社（東京メトロ）が設立されて20周年