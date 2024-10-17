浜松市天竜区の清掃工場で、16日、可燃ごみから火が出たことを想定した消火訓練が行われました。（施設の職員）「火災です。こちら天竜エコテラスです。訓練です。」16日、浜松市天竜区の「天竜エコテラス」で行われた訓練には、職員と浜松市消防局の関係者およそ50人が参加しました。訓練は、可燃ごみピット内から出火して施設内に白煙が充満した想定で行われ、施設の職員が、ことし導入されたシステム「映像通報119」を使って、