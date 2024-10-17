151.76ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 151.33一目均衡表・雲（上限） 151.29200日移動平均 150.91100日移動平均 150.49エンベロープ1%上限（10日間） 149.31現値 149.0010日移動平均 148.67一目均衡表・転換線 147.51エンベロープ1%下限（10日間） 146.4621日移動平均 144.78一目均衡表・基準線 144.51一目均衡表・雲（下限） 141.16ボリンジャーバンド2