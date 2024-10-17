【北欧通貨】ドルクローナは10.50前後推移=スウェーデンクローナ ドルクローナは10.50前後での推移。追加利下げ期待もありスウェーデンクローナは軟調地合いが目立っている。15日のスウェーデンCPI確報値後、10.44台から10.35台までいったんクローナ売りが落ち着く場面が見られたが、その前の局面で付けた安値を割らず、その後反発を見せている。対円でもクローナ売り