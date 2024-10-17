「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、メッツ０−８ドジャース」（１６日、ニューヨーク）場所を敵地ニューヨークに移して７回戦制の第３戦が行われ、大谷翔平選手は「１番・ＤＨ」で出場。初めて走者ありの場面で登場となった八回１死一、二塁の第５打席で試合を決定付ける３ランを放った。ポストシーズン２本目、優勝決定シリーズは初の本塁打。ライトポール際への一発。メッツベンチからファウルではないかとの指摘があったが、