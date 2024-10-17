THE RAMPAGEのパフォーマー・武知海青が、ボディ・ビジュアルブック『BULLET』（幻冬舎）を9月19日に刊行した。 参考：THE RAMPAGE 岩谷翔吾、小説家デビュー作『選択』に手応え 「4年間、書き続けてきた孤独の暗闇に光が差した」 THE RAMPAGEのメンバー16人それぞれの個性を引き出して書籍化し、12ヵ月連続で刊行する大型企画「GL-16～THE RAMPAGE BOOKS～」の第三弾となる本作は、武