【週刊少年チャンピオン 46号】 10月17日 発売 価格：360円 本日10月17日に発売されたマンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 46号」の表紙・巻頭グラビアが公開された。 今号の表紙・巻頭グラビアを飾るのは日向坂46の渡辺莉奈さん。現役女子高生らしいキュートなセーラー服姿から、可憐で大人っぽいワンピース姿まで変化に目が離せ