プレミアアンチエイジングの主力商品であるエイジングスキンケア*²ブランド「DUO（デュオ）」の「ザ クレンジングバーム」シリーズ5種を2025年1月8日より順次、リニューアル新発売します。「デュオ ザ クレンジングバーム」シリーズは、5年連続クレンジング売上No.1*³を記録するなど、多くのユーザーより長く支持され、2025年2月でブランド誕生から15周年を迎えます。同社では今回、ブランド誕生の原点である「お客様の