スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』のPOTEPOTTEぬいぐるみが、アニメイトなどで予約受付中だ。 参考：【画像】『崩壊：スターレイル』人気キャラクターのPOTEPOTTEぬいぐるみ4種 ぬいぐるみ（高さ約35cm）、ボールチェーン付きラバーチャーム（約W9.9×H5.7×D0.5cm）、PVCクリアカード（約W8×H12cm）のセット販売。ラインナップは景元、刃、カフ