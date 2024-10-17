さまざまな技術が変化し続け、”痒い所に手が届く”ような商品が続々と登場している昨今。そんな中、今年の5月末に「コメダ珈琲店」から発売されたのは「とろみコーヒー」という、名の通りとろみのついたコーヒー。高齢化が進む中、飲み込みに不安のある方にも楽しんでもらいたいと開発されたコーヒーなのです。看板商品と同じ豆を使用したおいしさにも抜かりのない1杯。実際に飲んでみたので