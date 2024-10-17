元日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が、自身のYouTubeチャンネルで恒例の格付け企画を実施。北中米ワールドカップ・アジア最終予選第４戦でオーストラリアとホームで対戦し、１−１で引き分けた森保ジャパンの選手を採点した。今回の基準点は「７点」で、３−４−２−１の右シャドーでスタメンだった久保建英には6.5点の評価。そのパフォーマンスを次のように語る。「左に持ち込もうとするけど、縦に行ける時が何回かあって、