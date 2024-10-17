森保一監督が率いる日本代表は、北中米ワールドカップのアジア最終予選の２試合が組まれた10月シリーズで、サウジアラビアに２−０で勝利し、オーストラリアに１−１で引き分けた。サッカー日本代表の公式アカウントは16日、チームの集合写真を添え、「10月の２連戦もたくさんのご声援をありがとうございました」と感謝を伝える。そして「11月はインドネシア、中国とのアウェイ２連戦となります。引き続きみなさんの熱いサポー