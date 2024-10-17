【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■日韓共同制作の「Flash back」で、新しい手越祐也の世界観をアピール 手越祐也の新曲「Flash back」が、自身の誕生日である11月11日に配信リリースされることが決定した。 このリリースは『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU』の初日10月16日のKT Zepp Yokohamaのステージにて発表、併せてジャケット写真（メイン写真）も公開された。 今回の楽曲は日韓共同制