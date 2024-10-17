17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比230円安の3万8960円と急落。日経平均株価の前場現物終値3万8944.93円に対しては15.07円高。出来高は2万518枚となっている。 TOPIX先物期近は2690ポイントと前日比0.5ポイント安、現物終値比0.16ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 38960-2