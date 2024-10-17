Nancy Lapid[１６日 ロイター] - 医学誌ＢＭＪは１６日、糖尿病薬として広く処方されている「メトホルミン」を服用した男性の子どもに先天異常が出る懸念はないとの研究結果を掲載された。研究はノルウェーと台湾で３００万件を超える妊娠を追跡。その結果、精子の発達期である受精前３カ月間に父親がメトホルミンを使用したことと先天異常との間に関連性は見つからなかった。メトホルミンは比較的安価なジェネリック医薬品（