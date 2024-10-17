社会福祉法人の役員変更を巡る贈収賄事件で、収賄側として三重県警に逮捕された法人の元理事長の男が、理事会を開かずに新たな役員を決めていた可能性があることがわかりました。三重県鈴鹿市の「かがやき福祉会」の元理事長・四宮慶太郎容疑者(58)は、金田充史容疑者(52)が指定する人物に理事長を交代させる見返りに現金3500万円を受け取ったとして、ほかの男女2人とともに逮捕されています。四宮容疑者らは社会福祉法違反