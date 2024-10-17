【モデルプレス＝2024/10/17】Snow Manの渡辺翔太が、23日発売の雑誌「SPUR」12月号（集英社）の増刊表紙に登場。理想のホリデープランを明かす。【写真】渡辺翔太＆中村アン、“約30秒”のオフィスキス◆渡辺翔太「SPUR」表紙でジュエリー纏う今回渡辺が着用したのは、スワロフスキーのきらめくホリデージュエリー。先日ブランド初となるジャパンアンバサダーに就任したニュースが話題を呼んだが、アンバサダー就任後初のカバー撮