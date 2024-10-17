関東の名門ヤクザの事務所前が騒然としたのは、10月中旬の秋晴れのある一日だった。午前11時半を回った頃、東京・西浅草（台東区）にある指定暴力団・松葉会の本部に高級車が相次いで到着した。そのうちの一台から降り立ったのは、六代目山口組の竹内照明若頭補佐（64）だ。他の送迎車からは、六代目山口組若頭補佐で五代目國粹会を率いる藤井英治会長ら幹部や直参が続々と姿を現した。周囲には警察の覆面車3台が待機し、約20人の