◇MLB ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 メッツ-ドジャース(日本時間17日、シティ・フィールド)大谷翔平選手が8回に3ランホームランを放ち、ドジャースがリードを広げました。 ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を1勝1敗で迎えた、この日。大谷翔平選手はこの日も「1番・DH」で出場しました。初回はゴロに倒れ、2打席目は四球を選びます。第3打席以降はフライと空振り三振。安打が生まれていませんでした。その間にもチームは得点を