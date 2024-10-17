Rishav Chatterjee[１７日 ロイター] - オーストラリアの資源大手ＢＨＰが１４日発表した第１・四半期（７─９月）の鉄鉱石産出量は市場予想を上回った。最大の輸出先である中国が低迷する不動産市場と失速する景気のてこ入れに乗り出す中、ウエスタンオーストラリア州で操業上の支障となっていた問題が緩和され、産出量を押し上げた。ＢＨＰはここ１年、ウエスタンオーストラリア州サウス・フランク鉄鉱山の操業をフル稼働へ