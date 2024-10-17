今回紹介するのは、YouTubeに投稿された家の中で起きている異変をいち早く察知し、飼い主さんに知らせた猫ちゃんたちの様子。一点を不思議そうに見つめ続けている姿により、飼い主さんも"異変"に気づけたのだといいます。 そうして異変を知らせた猫ちゃんたちの様子はYouTubeにて、8.3万回以上再生の反響を記録しています。視聴者の皆さんからは「大爆笑をありがとう」「めちゃめちゃ笑わせていただきました、有難うございます」