全国にジュエリー店舗を展開するオーダーメイドブランド「ケイウノ」から、ファンシーカットダイヤモンドの個性がさりげなく輝くデザインのアクセサリーが登場。バゲットカットダイヤモンドの指輪「Baguette / Snuggle Ring（バゲット/スナッグルリング）」と、ハートシェイプカットダイヤモンドのネックレス「Sincerity（シンセリティ）」がラインナップされます☆ ケイウノ「Baguette／Snuggle Ring（バゲット/スナッグルリ