■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）10/14、NYダウ＋201ドル高、43,065ドル2）10/15、NYダウ▲324ドル安、42,740ドル3）10/16、NYダウ＋337ドル高、43,077ドル【前回は】相場展望10月14日号米国株: インフレ鈍化が止まり、金利引下げどころが引上げの可能性増す日本株: (1) 自民党選挙公約とコメント(2) 上値が重くなる日経平均●2．米国株：半導体関連の中で業績が、半導体製造装置と人工知能とで2極化1）米国株