9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が23日発売のモード誌『SPUR』（シュプール／集英社刊）12月号増刊の表紙に登場する。自身がブランド初のジャパンアンバサダーを務めるスワロフスキーのホリデージュエリーをきらめかせ、就任後初のカバー撮影が実現した。【写真】通常版の表紙はIVEのREI＆LIZ特集では8ページにわたって登場し、ネックレスやリングなど華やかなアイテムを着けこなす。また、撮影の感想や、理想のホリデープ