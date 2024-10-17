（若狭敬一キャスター）10月15日は2か月に1度の年金支給日でした。この物価高の中、年金だけで生活費は足りるのか、色々と考えてしまいますね。 【写真を見る】貯金2000万円と年金だけでは老後は安心できない？｢新NISA｣｢iDeCo｣やっておくべき資産運用をプロに聞いた （大石邦彦アンカーマン）衆院選の争点にもなる経済対策ですが、老後のお金の問題は大事です。一緒に考えていきましょう！かつては老後に備えた貯