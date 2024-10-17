様々なディズニーデザインのジュエリーを販売しているジュエリーブランド「ケイウノ」「ケイウノ」から、「ミッキーマウス」のアイコンをかたどったマザーオブパール（白蝶貝・黒蝶貝）がエレガントにきらめく「Mickey Mouse -Mother of Pearl-」のネックレスとリングが発売されます☆ ケイウノ ディズニー「Mickey Mouse -Mother of Pearl-」ネックレス／リング  発売日：2024年11月1日(金)販売店舗：全国のケイウ