今中氏は今春、中日の臨時コーチも務めた（C）産経新聞社 井上一樹新監督が就任し、すでに来季に向けて動き出している中日。気になるのはコーチ人事、つまり組閣だが、先日驚きのニュースが飛び込んだ。 【関連記事】中日退団のビシエドを巡って日韓争奪戦!? “優良さ”に韓国球界からも熱視線元阪神ロハスJr.ら活躍で「注目は当然」松中信彦氏の招へいーー。言わずと知れた「平成の三冠王」がドラゴンズのユニフォームに袖