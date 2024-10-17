【W杯2026アジア最終予選】日本代表 1−1 オーストラリア代表（10月15日／埼玉スタジアム2002）【映像】三笘薫に背後からの強烈ラグビータックル日本代表FW三笘薫の爆発的なスピードに、オーストラリア代表もラグビータックルで対応するしかなかった。右サイドを抜け出した三笘が背後からのタックルで転倒すると