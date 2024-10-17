キケ・ヘルナンデスに貴重な追加点となる2ランが飛び出した(C)Getty Imagesドジャースは現地時間10月16日（日本時間17日）、敵地でメッツとリーグ優勝決定シリーズ第3戦に臨んだ。2‐0で迎えた6回二死一塁の場面でキケ・ヘルナンデスに2ランが飛び出し、貴重な追加点を挙げた。これで4‐0とリードを広げた。【動画】貴重な一発！キケ・ヘルナンデスが2ランを放つシーン大谷翔平は「1番・DH」で先発出場し、4-0で迎えた6回の第4